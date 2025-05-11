নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবি, ভোট মাত্র ৭ শতাংশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবি, ভোট মাত্র ৭ শতাংশ
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবি/ ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া, কোলাজ: জাগোনিউজ

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে ট্রাম্পের দলের। নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ ভোট।

সেই তুলনায় রেকর্ড গড়ে ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি। আর ডেমোক্র্যাটিক পার্টিরই আরেক নেতা অ্যান্ড্রু কুয়োমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। তিনি পেয়েছেন ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, মামদানি পেয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি ভোট। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার ভোট। আর রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।

অর্থাৎ, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন মামদানি।

সর্বশেষ হিসাবে, মামদানির প্রাপ্ত ভোট ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১টি, যা ১৯৬৫ সালের পর কোনো নিউইয়র্ক মেয়র প্রার্থী পাওয়া সর্বোচ্চ ভোট।

সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।