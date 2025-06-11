মামদানি মেয়র হওয়ায় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছি: ট্রাম্প

মামদানি মেয়র হওয়ায় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছি: ট্রাম্প
জোহরান মামদানি মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় নিউইয়র্ক শহর সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (৫ নভেম্বর) মিয়ামিতে দেওয়া এক বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, গতরাতে (মঙ্গলবার) আমরা নিউইয়র্কে সামান্য কিছু সার্বভৌমত্ব হারিয়েছি। তবে এসময় নিজ দল রিপাবলিকানের সাম্প্রতিক নির্বাচনী পরাজয়গুলো প্রায় এড়িয়ে যান তিনি। বরং নিজের নির্বাচনের বার্ষিকী উদ্যাপন করে বলেন, আজ থেকে এক বছর আগে আমরা দেখেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী বিজয়।
বক্তৃতার মাঝেই মামদানিকে উদ্দেশ করে করা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের পর তিনি আবার স্বর নরম করেন। বলেন, আমি চাই আমার জন্মভূমি নিউইয়র্ক সফল হোক। হয়তো আমি মামদানিকে সামান্য একটু সাহায্য করবো… হয়তো। তবে ট্রাম্প এবার আর আগের মতো নিউইয়র্ক সিটির ফেডারেল তহবিল বন্ধের হুমকি দেননি।
প্রসঙ্গত, জোহরান মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম হিসেবে সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে পরাজিত করেছেন, যিনি ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন হারিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
৬৭ বছর বয়সী কুয়োমো চার বছর আগে যৌন হয়রানির অভিযোগে গভর্নর পদ ছাড়েন, যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি মামদানিকে ‘বিপজ্জনক উগ্র বামপন্থি’ আখ্যা দেন ও তার প্রস্তাবগুলোকে ‘অবাস্তব ও ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে দাবি করেন।
অন্যদিকে, মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন করপোরেশন ও ধনীদের ওপর কর বাড়িয়ে সাধারণ নাগরিকদের জন্য জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তার পরিকল্পনায় রয়েছে ভাড়া স্থগিত রাখা, বিনামূল্যে শিশুসেবা ও ফ্রি বাস পরিষেবা চালু করা।
সূত্র: রয়টার্স
