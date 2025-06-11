‘আমার মেয়র, তোমার মেয়র’

বাংলা স্লোগানে বিজয় উদযাপন মামদানির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
বাংলা স্লোগানে বিজয় উদযাপন মামদানির
বাংলা স্লোগানে বিজয় উদযাপন মামদানির/ ফাইল ছবি: ফেসবুক@জোহরান মামদানি

নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম ও প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন জোহরান মামদানি। তার এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শহরটির বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের। আর তাই তো বিজয় উদযাপন অনুষ্ঠানে মামদানির কণ্ঠে শোনা গেলো বাংলা স্লোগান।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সমর্থকদের উদ্দেশে মামদানি স্লোগান তুলে বলেন, ‘আমার মেয়র, তোমার মেয়র’। আর সমর্থকেরা একসঙ্গে প্রতিধ্বনি দেন, ‘মামদানি, মামদানি।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে মামদানি নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বাংলা স্লোগানের, আর তাতে উল্লাসে ফেটে পড়ছে উপস্থিত জনতা।

আরও পড়ুন>>
নিউইয়র্কের সম্ভাব্য মেয়র জোহরান মামদানির বাংলা সংযোগ
হুমকি-ধামকি, মিডিয়ার চাপ/ মামদানিকে ঠেকাতে ট্রাম্পের সব চেষ্টাই ব্যর্থ
বাস্তববাদী ইশতেহার, ভিন্নধর্মী প্রচারণা/ যেভাবে ভোটারদের মন জয় করলেন জোহরান মামদানি

মঙ্গলবার রাত থেকে মামদানির জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসবে মেতে ওঠেন সমর্থকেরা। কুইন্সের রাস্তায় রাস্তায় শোনা যাচ্ছিল স্লোগান, ‘আমার মেয়র, তোমার মেয়র, মামদানি মামদানি’, ‘মেয়র অব নিউইয়র্ক, মামদানি মামদানি’, ‘মেয়র অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস, মামদানি মামদানি।’

নিউইয়র্কের এবারের মেয়র নির্বাচনে প্রায় ২০ লাখের বেশি ভোটার অংশগ্রহণ করেছে, যা গত ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, মামদানি পেয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি ভোট। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার ভোট। আর রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।

অর্থাৎ, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন মামদানি। সর্বশেষ হিসাবে, মামদানির প্রাপ্ত ভোট ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১টি, যা ১৯৬৫ সালের পর কোনো নিউইয়র্ক মেয়র প্রার্থী পাওয়া সর্বোচ্চ ভোট।

সূত্র: ইউএনবি, আল-জাজিরা
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।