মেয়র-গভর্নর নির্বাচন
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ডেমোক্র্যাটদের জয়জয়কার, চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে মেয়র ও গর্ভনর নির্বাচনে বড় সাফল্য দেখিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। এতে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সিতে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয় হয়েছে, যা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের শক্তিশালী অবস্থানের বার্তা।
নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী অঙ্গরাজ্য আইনপ্রণেতা জোহরান মামদানি, যিনি একই সঙ্গে সিটি ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং প্রথম দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি হিসেবে মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
ভার্জিনিয়ায় অ্যাবিগেল স্প্যানবার্জার নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম নারী গভর্নর হিসেবে, যেখানে বর্তমান রিপাবলিকান গভর্নর গ্লেন ইয়াংকিনের পদত্যাগের পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
নিউ জার্সিতে মিকি শেরিল জয়ী হয়েছেন ট্রাম্পের মিত্র জ্যাক চিয়াতারেল্লিকে হারিয়ে। তিনিও প্রথম নারী ডেমোক্র্যাট গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
একই সঙ্গে ঘজালা হাশমি প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে স্টেটওয়াইড নির্বাচনে জয়ী হবেন বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের ভোটপরিসর পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবও অনুমোদন করেছেন।
এই নির্বাচনের ফলাফল ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির প্রথম বড় নির্বাচনী পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম