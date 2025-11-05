  2. আন্তর্জাতিক

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচন: ভোটগ্রহণ শেষ, শুরু হয়েছে গণনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচন: ভোটগ্রহণ শেষ, শুরু হয়েছে গণনা
ভোট দেওয়ার পর মামদানি ও তার স্ত্রী। ছবি: এএফপি।

নিউইয়র্ক সিটিতে মেয়র পদে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এর পরপরই শুরু হয়েছে গণনা। অল্প সময়ের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

প্রার্থীদের সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় জড়ো হয়েছেন।

ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি তার নির্বাচনী রাতের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন ব্রুকলিন প্যারামাউন্টে, যা ডাউনটাউন ব্রুকলিনের ঐতিহাসিক কনসার্ট ভেন্যু।

তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো তার নির্বাচনী রাতের সমাবেশ করছেন ম্যানহাটনের মিডটাউনে জিগফেল্ড থিয়েটারে, যা রেডিও সিটি মিউজিক হলের কাছেই অবস্থিত।

অন্যদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া তার নির্বাচন-রাতের সমাবেশ করছেন ম্যানহাটনের আপার ওয়েস্ট সাইডের একটি রেস্তোরাঁয় — যা মূলত ডেমোক্র্যাটদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।