‘দাঙ্গায়’ অংশ নেওয়া চার বিদেশিকে গ্রেফতার করলো ইরান

‘দাঙ্গায়’ অংশ নেওয়া চার বিদেশিকে গ্রেফতার করলো ইরান
ইরানে সাম্প্রতিক সহিংস বিক্ষোভের পর ‘দাঙ্গায় অংশ নেওয়ার’ অভিযোগে চার বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রাষ্ট্রীয় টিভি জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের জাতীয়তা প্রকাশ করা হয়নি। তবে তেহরান প্রদেশে তাদের একটি আড্ডাখানায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। তবে ঠিক কখন তাদের গ্রেফতারর করা হয়, সে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরও জানায়, আটক ব্যক্তিদের একজনের ব্যাগ তল্লাশি করে চারটি হাতে তৈরি স্টান গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সম্প্রতি ওই এলাকায় সংঘটিত দাঙ্গা ও অস্থিরতার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয় প্রতিবেদনে।
গত মাসে দেশজুড়ে প্রাণঘাতী বিক্ষোভের পর সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন জোরদার করেছে ইরান। এরই ধারাবাহিকতায় এই বিদেশি নাগরিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ