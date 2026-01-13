ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য: ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ শুল্কারোপে চাপে পড়বে ভারত

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য: ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ শুল্কারোপে চাপে পড়বে ভারত
ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে এমন দেশগুলোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানে চলমান বিক্ষোভ দমনে সরকারের সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে ট্রাম্পের এমন ঘোষণা কার্যকর হলে তা ভারতের বৈদাশিক বাণিজ্যের ওপর বড় ধরণের চাপ সৃষ্টি করবে।
ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ এক পোস্টে লেখেন, ‘অবিলম্বে কার্যকর যোগ্য- যে কোনো দেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে ব্যাবসা করবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সব ধরনের ব্যবসায় ২৫ শতাংশ ট্যারিফ দিতে হবে। এ আদেশ চূড়ান্ত ও বহাল থাকবে।’
এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার চাপের মুখে পড়বে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ভারত ১২৪ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য ইরানে রপ্তানি করেছে এব ৪৪ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে। এক্ষেত্রে ভারত-ইরানের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৮ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে জৈব রাসায়নিক, ফল ও বাদাম এবং খনিজতেল ও তেলজাত পণ্যের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি।
রুশ তেল কেনার কারণে এরই মধ্যে ভারতীয় পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্পের ঘোষিত নতুন ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্ক ৭৫ শতাংশে পৌঁছাবে যা দুই দেশের বাণিজ্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলা ধারণা করা হচ্ছে।
চীনকে ইরানের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতও তেহরানের বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে শিগগিরই রায় দিতে পারে। আদালতের রায় বিপক্ষে গেলে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের ক্ষমতা সীমিত হবে।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলাও বহু বিকল্পের একটি হিসেবে বিবেচনায় রয়েছে। তবে তিনি জানিয়েছেন, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ চলছে।
উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির কারণে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড অবমূল্যায়ন ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া দেশটির গ্রান্ড বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে যা পরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে ডলার–রিয়াল বিনিময় হার ১ ডলারে ১ লাখ ৪৫ হাজার রিয়ালে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএম