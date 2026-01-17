ইরান আক্রমণ না করতে নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি: ট্রাম্প

ইরান আক্রমণ না করতে নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি: ট্রাম্প
ইরান আক্রমণ না করতে নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘কেউ আমাকে বোঝায়নি, আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
গত বৃহস্পতিবার উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের কর্মকর্তারা দাবি করেন, সৌদি আরব, কাতার ও ওমান ট্রাম্পকে ইরানে হামলা না চালানোর বিষয়ে ট্রাম্পকে বোঝানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে এসব দাবি নাকচ করে ট্রাম্প বলেন, কোনো দেশ বা পক্ষ তাকে প্রভাবিত করেনি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউজ থেকে ফ্লোরিডার উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘তারা (ইরান) কাউকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে। এই বিষয়টাই আমার সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলেছে।’
আরও পড়ুন>>
ট্রাম্প হুমকি দিলেও ইরানে হামলা চালানো যে কারণে কঠিন
আল-জাজিরার বিশ্লেষণ/ ইরান ভেনেজুয়েলা নয় যে সহজে জিতবেন ট্রাম্প
ইরান ইস্যুতে পশ্চিমা মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের ঝড়
ইরান ইস্যুতে আরব বিশ্ব চুপ কেন?
ইরানে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষিত ‘ব্যাপক মৃত্যুদণ্ড’ কার্যকর না করায় দেশটির নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে ‘ধন্যবাদ’ও জানিয়েছেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ইরানে নির্ধারিত সব মৃত্যুদণ্ড (৮০০র বেশি) বাতিল করা হয়েছে।
ট্রাম্প লিখেছেন, ‘গতকাল যেসব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো বাতিল করার সিদ্ধান্তকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। এর জন্য ইরানের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ।’
গত দুই সপ্তাহ ধরে ইরানে চলমান বিক্ষোভ দমনে সহিংসতার অভিযোগ তুলে দেশটির বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দিয়ে আসছিলেন ট্রাম্প। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, বিক্ষোভ দমনে ইরানি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছেন, আটক হয়েছেন আরও কয়েক হাজার। আটক বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে বলেও খবর ছড়ায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতে।
তবে বুধবার ট্রাম্প জানান, তাকে জানানো হয়েছে যে ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়েছে। এর পরই তিনি সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দেন।
সূত্র: এএফপি
কেএএ/