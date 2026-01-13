ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন
ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব দ্রুত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। চলমান বিক্ষোভ দমনে ইরান সরকার কঠোর হওয়ার পর হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) এক অনলাইন পোস্টে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন বলেন, ইরানে হতাহতের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিক্ষোভ দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও স্বাধীনতার ওপর চলমান বিধিনিষেধের নিন্দা জানান।
তিনি লেখেন, ইরানে হতাহতের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ভয়াবহ। অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও স্বাধীনতার ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞার আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাই। দমন-পীড়নের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব দ্রুত উত্থাপন করা হবে।
ইরানে বিক্ষোভ-সহিংসতায় প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। ইরানি এক কর্মকর্তা মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা কর্মীসহ প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। দুই সপ্তাহ ধরে চলা অস্থিরতায় হতাহতের বিষয়ে প্রথমবারের মতো ইরানি কোনো কর্মকর্তা নিশ্চিত করলেন। খবর রয়টার্সের।
রয়টার্সের সঙ্গে আলাপকালে ইরানের ওই কর্মকর্তা বলেন, বিক্ষোভকারী এবং নিরাপত্তাকর্মী উভয়ের মৃত্যুর পেছনেই সন্ত্রাসীরা জড়িত। তবে কারা নিহত হয়েছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি তিনি।
সূত্র: এএফপি
