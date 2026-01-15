আকাশসীমা খুলে দিয়েছে ইরান

আকাশসীমা খুলে দিয়েছে ইরান
আকাশসীমা খুলে দিয়েছে ইরান। সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের আশঙ্কায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ইরান তাদের আকাশসীমা পুনরায় খুলে দিয়েছে। খবর আল জাজিরার।
মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বুধবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ইরান তাদের আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে।
ফ্লাইট-ট্র্যাকিং পরিষেবা ফ্লাইটরাডার২৪ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ফ্লাইট চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেন, তাকে জানানো হয়েছে যে ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বন্ধ হয়েছে। তবে তিনি সামরিক পদক্ষেপ নেবেন কি না সে বিষয়টি দেখা হবে।
ইরানে বিক্ষোভ শুরুর পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ইরানি জনগণকে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে আসছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউজ থেকে এক আকস্মিক ঘোষণায়, ট্রাম্প বলেছেন তিনি ‘অন্য পক্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র’ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন যে তেহরান এখন বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে না।
ট্রাম্প বলেন, তারা বলেছে যে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না...আজ অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না।
তিনি কোনো বিবরণ দেননি এবং উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র এখনো দাবিগুলো যাচাই করেনি। ওভাল অফিসে এক এএফপি প্রতিবেদক জানতে চেয়েছিলেন যে, মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ এখন টেবিলের বাইরে আছে কি না, ট্রাম্প উত্তর দিয়েছেন, আমরা এটি দেখব এবং প্রক্রিয়াটি কী তা দেখব।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পরে মার্কিন নেটওয়ার্ক ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আজ বা আগামীকাল কোনো ফাঁসি হবে না। ইসরায়েলি পরিকল্পনায় দেশজুড়ে সহিংসতার অভিযোগ এনেছেন তিনি।
