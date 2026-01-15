কাতারের সামরিক ঘাঁটি থেকে সেনা সরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র যদি হামলা চালায় তার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে ইরান। এমন হুমকির পরেই কাতারের আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটি থেকে আংশিক সেনা প্রত্যাহার করছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস নিউজ। কর্মকর্তারা বলেছেন, আংশিক ভাবে মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার একটি ‘সতর্কতামূলক ব্যবস্থা’। বিবিসি জানতে পেরেছে যে, কিছু ব্রিটিশ সামরিক কর্মীকেও সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
কাতার সরকারের দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে ‘বর্তমান আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া’ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, পররাষ্ট্র দপ্তর তেহরানে ব্রিটিশ দূতাবাসও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।
দোহার মার্কিন দূতাবাস তাদের কর্মীদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার এবং আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটিতে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছে।
মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ০২টা ৪৫মিনিট থেকে ইরান প্রায় সকল ফ্লাইটের জন্য তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে।
এর আগে গত বছরের জুনে মার্কিন হামলার জবাবে কাতারে অবস্থিত মার্কিন ওই বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল ইরান।
কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যে যেসব মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে সেগুলো হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে এরই মধ্যে ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোকে সতর্ক করেছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে।
