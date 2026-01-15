নাগরিকদের ইরান ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
নাগরিকদের ইরান ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে ভারত/ছবি: এএফপি

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজ দেশের নাগরিকদের ইরান ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ধারণা, ইরানে সাধারণত সম্ভবত ১০ হাজার ভারতীয় নাগরিক অবস্থান করছেন। খবর এএফপির।

বুধবার গভীর রাতে এক পোস্টে তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, বর্তমানে ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের (শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটক) দেশ ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিক্ষোভ এবং অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়াও নিজ দেশের নাগরিকদের ইরান ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের আশঙ্কায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ইরান তাদের আকাশসীমা পুনরায় খুলে দিয়েছে।

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বুধবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ইরান তাদের আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে।

ফ্লাইট-ট্র্যাকিং পরিষেবা ফ্লাইটরাডার২৪ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ফ্লাইট চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

