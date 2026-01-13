তেহরান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানের সরকারবিরোধী বিক্ষোভে দমন-পীড়নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তার এমন হুমকির পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছেন, ওয়াশিংটন যদি তাদের ‘পরীক্ষা’ করতে চায় তাহলে তার দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। খবর আল জাজিরার।
সোমবার আল জাজিরা আরবিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আব্বাস আরাঘচি বলেন, চলমান অস্থিরতার মধ্যে যুক্তরােষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রয়েছে তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তার দেশ ‘সকল বিকল্পের জন্য প্রস্তুত’। তিনি দাবি করেছেন যে গত বছরের ১২ দিনের যুদ্ধের তুলনায় ইরানের এখন ‘বড় এবং ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি’ রয়েছে।
রোববার ট্রাম্পের মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইরান। ইরানে দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ দেশটির অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, তিনি বিক্ষোভের উপর দমন-পীড়নের জন্য ‘শক্তিশালী বিকল্প’ বিবেচনা করছেন, যার মধ্যে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সম্প্রতি মার্কিন বিশেষ বাহিনীর হস্তক্ষেপে ভেনেজুয়েলার বামপন্থি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের নির্দেশ দেওয়া ট্রাম্প বলেছেন, তেহরানের সঙ্গে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে বৈঠকের আগে যা ঘটছে তার কারণে পদক্ষেপ নিতে হতে পারে বলেও হুমকি দিয়েছেন তিনি।
এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, ওয়াশিংটন আগে যে সামরিক বিকল্প পরীক্ষা করেছে তেমন কিছু করতে চাইলে আমরা প্রস্তুত আছি।
তিনি বলেন, মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিক্ষোভের আগে এবং পরে অব্যাহত ছিল এবং এখনো চলছে। আরাঘচি বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করা ধারণাগুলো তেহরানে পর্যালোচনা হচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, তার দেশের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের প্রস্তাবিত ধারণা এবং হুমকি অসঙ্গতিপূর্ণ।
টিটিএন