বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে না ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০২ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে না ইরান
বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে না ইরান/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেছেন, তাকে জানানো হয়েছে যে ইরানে বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বন্ধ হয়েছে। তবে তিনি সামরিক পদক্ষেপ নেবেন কি না সে বিষয়টি দেখা হবে। খবর এএফপির। 

ইরানে বিক্ষোভ শুরুর পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ইরানি জনগণকে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে আসছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউজ থেকে এক আকস্মিক ঘোষণায়, ট্রাম্প বলেছেন তিনি ‌‘অন্য পক্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র’ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন যে তেহরান এখন বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে না।

ট্রাম্প বলেন, তারা বলেছে যে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না...আজ অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না।

তিনি কোনো বিবরণ দেননি এবং উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র এখনো দাবিগুলো যাচাই করেনি। ওভাল অফিসে এক এএফপি প্রতিবেদক জানতে চেয়েছিলেন যে, মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ এখন টেবিলের বাইরে আছে কি না, ট্রাম্প উত্তর দিয়েছেন, আমরা এটি দেখব এবং প্রক্রিয়াটি কী তা দেখব।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পরে মার্কিন নেটওয়ার্ক ফক্স নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আজ বা আগামীকাল কোনো ফাঁসি হবে না। ইসরায়েলি পরিকল্পনায় দেশজুড়ে সহিংসতার অভিযোগ এনেছেন তিনি।

এর আগে বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র খুবই কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরায়েলের গোয়েন্দা মূল্যায়নের সূত্র উল্লেখ করে রয়টার্স প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ট্রাম্প ইরানে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যদিও কী মাত্রায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা এখনো অনিশ্চিত।

