যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ক্লান্ত ইরান, পরমাণু ইস্যুতে আলোচনায় করতে চায়: ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০৯:৩২ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলন নিয়ে ট্রাম্পের নানা হুমকির পর পরমাণু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য যোগাযোগ করেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন তথ্য জানিয়েছেন। মার্কিন আগ্রাসনে সৃষ্ট বৈশ্বিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ইরানের এমন পদক্ষেপকে সম্ভাব্য কূটনৈতিক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের পক্ষ থেকে পরমাণু সংক্রান্ত চুক্তির জন্য আলোচনার প্রস্তাব আসছে। তিনি বলেন, ‘তারা গতকাল ফোন করেছে। ইরান গতকাল আলোচনা করতে ফোন করেছে। আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইরান আলোচনা করতে চায়।’

ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, বৈঠকের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যদিও মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতির কারণে বৈঠকের আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতির কারণে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড অবমূল্যায়ন ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া দেশটির গ্রান্ড বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে যা পরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে ডলার–রিয়াল বিনিময় হার ১ ডলারে ১ লাখ ৪৫ হাজার রিয়ালে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরানের এ বিক্ষোভে হতাহত ও গ্রেফতারের সরকারি কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ না হলেও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অধিকার সংগঠন এইচআরএএনএর তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৪৪ জন নিহত ও এক হাজারের বেশি আহত হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজার ৬৮১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সংস্থাটি দাবি করেছে।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

