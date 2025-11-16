অবশেষে শাকিবের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ ফারিণ, আগামী মাসেই শুটিং
দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিব খান এবার জুটি বাঁধছেন তরুণ প্রজন্মের আলোচিত অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের সঙ্গে। আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম ইন ঢাকা’-তে নায়িকা হিসেবে যুক্ত হয়েছেন ফারিণ। এরইমধ্যে চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিনেমার প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি।
প্রযোজক জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তারা ‘প্রিন্স’ সিনেমার গল্প, নির্মাণ পরিকল্পনা ও চরিত্র বাছাই নিয়ে পর্যালোচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত শাকিব খানের বিপরীতে ফারিণই সবচেয়ে উপযুক্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান নির্মাতা ও প্রযোজনা সংস্থা। তার ভাষায়, ‘ফারিণ এখন সময়ের অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্পী। চরিত্রটি তার সঙ্গে দারুণ মানাবে। তাই আমরা তাঁকেই চূড়ান্ত করেছি।’
পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘‘প্রিন্স’ একটি বাণিজ্যিক ঘরানার অ্যাকশন–ড্রামা, যেখানে শাকিব খানকে দেখা যাবে এক নতুন রূপে। সিনেমার ফিমেল লিডের জন্য এমন একজনকে প্রয়োজন ছিল যিনি অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি আধুনিক পর্দা উপস্থিতি দিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে পারবেন। সেই জায়গায় তাসনিয়া ফারিণ নিঃসন্দেহে এগিয়ে।’
আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে সিনেমাটির শুটিং। নির্মাতা জানিয়েছেন, ঢাকার বিভিন্ন লোকেশন ছাড়াও দেশের বাইরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ধারণের পরিকল্পনা রয়েছে। পুরো টিম এখন শুটিং প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে।
এদিকে ফারিণের যুক্ত হওয়া নিয়ে দর্শক-অনুরাগীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নতুন আগ্রহ। ওয়েব সিরিজ ও নাটকে সফলভাবে কাজের পর এবার বড় বাজেটের বাণিজ্যিক ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে তাকে দেখা যাবে। এ খবর ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে।
প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি আরও নিশ্চিত করেছেন, ‘প্রিন্স’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে। শাকিব খান-ফারিণ জুটি দর্শকদের কতটা চমক দেখাতে পারে তা এখন দেখার বিষয়।
