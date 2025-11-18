আদনান আল রাজীবের পরিচালনায় শাকিব খান

আদনান আল রাজীবের পরিচালনায় শাকিব খান
দীর্ঘদিন পর আবারও নতুন বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে শাকিব খানকে। শীতকালীন ত্বক সুরক্ষার জনপ্রিয় একটি পণ্যের নতুন টিভিসিতে কাজ করেছেন তিনি। বিজ্ঞাপনটি নির্মাণ করেছেন দেশের পরিচিত নির্মাতা আদনান আল রাজীব।
গত দুদিনে রাজধানীতে এই বিজ্ঞাপনের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। শিগগিরই এটি টেলিভিশন ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রচারে আসবে বলে জানা গেছে।
এদিকে বেশ কয়েক মাস ধরে শোনা যাচ্ছিলো বিভিন্ন কারণে শাকিব খান ‘রিমার্ক হারল্যান’ কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে এই চলতি বছরের মে মাস থেকে এই কোম্পানির কোনো কাজেই তাকে দেখা যায়নি। অবশেষে শাকিব খানের রিমার্ক হারল্যান ছেড়ে দেয়ার গুঞ্জন সত্যি হলো।
এ্ তারকার ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে আরও জানা যায়, আগামীতে নিয়মিত শাকিব খানকে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে কোলাবোরেশনে টিভিসি বা ফটোশুট অথবা প্রচারণায় দেখা যাবে।
শাকিব খান অভিনীত নতুন সিনেমা ‘সোলজার’-এর দৃশ্যধারণ শুরু হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় খবরটি নিশ্চিত করেছেন সিনেমার পরিচালক সাকিব ফাহাদ। সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে কারা অভিনয় করবেন তা নিয়ে কোনো বার্তা দেননি নির্মাতা৷
তবে নানা সূত্রে জানা গেছে, ছবিতে শাকিবের নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে তানজিন তিশাকে। এ ছাড়া সিনেমাটিতে আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীসহ অনেকে।
