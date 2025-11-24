শুটিংয়ের জন্য পাহাড়ে ফিরলেন সজল-বুবলী

শুটিংয়ের জন্য পাহাড়ে ফিরলেন সজল-বুবলী
শেরপুরের নালিতাবাড়ির গারো পাহাড়ঘেরা ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন লোকেশনে ‘শাপলা শালুক’ সিনেমার শুটিং চলছে। এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন ঢালিউড নায়িকা শবনম বুবলী ও জনপ্রিয় অভিনেতা আব্দুন নূর সজল। এটি নির্মাণ করছেন রাশেদা আক্তার লাজুক।
জুনের শেষ থেকে বন্ধ ছিল ‘শাপলা শালুক’ ছবির শুটিং। বিরতি শেষে গতকাল রোববার থেকে শুটিংয়ে ফিরছেন সজল ও বুবলী।
পরিচালক রাশেদা আক্তার বলেন, ‘আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুটিং চলবে। একটি গান ছাড়া ছবির পুরো কাজ শেষ হবে। আগেই শেষ হতো, মাঝে বুবলী কয়েক মাস দেশের বাইরে ছিল, তাই হয়নি।’
‘শাপলা শালুক’ সিনেমায় নিজের চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে সজল বলেন, ‘খুব ডিটেইলটা বলতে চাচ্ছি না। এটুকু বলি-এখানে আমার চরিত্রে নাম পরাণ। গল্পের সব চরিত্রই খুব চ্যালেঞ্জিং। একদমই সাধারণ ও চিরচেনা চরিত্র নয়। এটি একটি অ্যাকশন-রোমান্টিক গল্পের সিনেমা। আমাকে অ্যাকশন দৃশ্যেও অভিনয় করতে হচ্ছে। আশা করি ভালো কিছু হবে।’
সিনেমাটি নিয়ে শবনম বুবল বলেন, ‘এখানে দারুণ লোকেশনে শুটিং হচ্ছে, খুবই দারুণ পরিবেশ। এই লোকেশন দর্শক খুব পছন্দ করবে। যেকোনো সিনেমায় অভিনয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গল্প, আমার চরিত্র ও চিত্রনাট্যের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিই। আমার চরিত্রটি ভিন্ন রকম, যেমনটা আমি করতে চাই। এমন চরিত্রে আগে অভিনয় করা হয়নি। কাজ করে ভালো লাগছে।’
‘শাপলা শালুক’ সিনেমায় বুবলী ও সজলের পাশাপাশি সুমন আনোয়ার, দিলরুবা দোয়েলসহ আরও অনেকেই অভিনয় করছেন।
