  2. বিনোদন

শুটিংয়ের জন্য পাহাড়ে ফিরলেন সজল-বুবলী

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
শুটিংয়ের জন্য পাহাড়ে ফিরলেন সজল-বুবলী
সজল ও বুবলী

শেরপুরের নালিতাবাড়ির গারো পাহাড়ঘেরা ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন লোকেশনে ‘শাপলা শালুক’ সিনেমার শুটিং চলছে। এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন ঢালিউড নায়িকা শবনম বুবলী ও জনপ্রিয় অভিনেতা আব্দুন নূর সজল। এটি নির্মাণ করছেন রাশেদা আক্তার লাজুক।

জুনের শেষ থেকে বন্ধ ছিল ‌‘শাপলা শালুক’ ছবির শুটিং। বিরতি শেষে গতকাল রোববার থেকে শুটিংয়ে ফিরছেন সজল ও বুবলী।

পরিচালক রাশেদা আক্তার বলেন, ‘আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুটিং চলবে। একটি গান ছাড়া ছবির পুরো কাজ শেষ হবে। আগেই শেষ হতো, মাঝে বুবলী কয়েক মাস দেশের বাইরে ছিল, তাই হয়নি।’

আরও পড়ুন
শাকিবের ‘প্রিন্স’ ছবিতে কে এই দ্বিতীয় নায়িকা
কনসার্টে অবরুদ্ধ থেকে পালানোর খবর নিয়ে মুখ খুললেন ঐশী

‘শাপলা শালুক’ সিনেমায় নিজের চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে সজল বলেন, ‌‘খুব ডিটেইলটা বলতে চাচ্ছি না। এটুকু বলি-এখানে আমার চরিত্রে নাম পরাণ। গল্পের সব চরিত্রই খুব চ্যালেঞ্জিং। একদমই সাধারণ ও চিরচেনা চরিত্র নয়। এটি একটি অ্যাকশন-রোমান্টিক গল্পের সিনেমা। আমাকে অ্যাকশন দৃশ্যেও অভিনয় করতে হচ্ছে। আশা করি ভালো কিছু হবে।’

সিনেমাটি নিয়ে শবনম বুবল বলেন, ‘এখানে দারুণ লোকেশনে শুটিং হচ্ছে, খুবই দারুণ পরিবেশ। এই লোকেশন দর্শক খুব পছন্দ করবে। যেকোনো সিনেমায় অভিনয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গল্প, আমার চরিত্র ও চিত্রনাট্যের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিই। আমার চরিত্রটি ভিন্ন রকম, যেমনটা আমি করতে চাই। এমন চরিত্রে আগে অভিনয় করা হয়নি। কাজ করে ভালো লাগছে।’

‘শাপলা শালুক’ সিনেমায় বুবলী ও সজলের পাশাপাশি সুমন আনোয়ার, দিলরুবা দোয়েলসহ আরও অনেকেই অভিনয় করছেন।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘ফার্স্ট লাভ’ ছবির নায়িকা মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের নীলা

‘ফার্স্ট লাভ’ ছবির নায়িকা মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের নীলা

মিস ইউনিভার্স মাতিয়ে দেশে ফিরছেন মিথিলা, কাজ করবেন সিনেমায়

মিস ইউনিভার্স মাতিয়ে দেশে ফিরছেন মিথিলা, কাজ করবেন সিনেমায়

নতুন প্রেমে জড়িয়েছেন বাঁধন, শিগগিরই জানাবেন পরিচয়

নতুন প্রেমে জড়িয়েছেন বাঁধন, শিগগিরই জানাবেন পরিচয়