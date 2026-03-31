রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু

রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপালে হামে উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশু মারা গেছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে হাসপাতালটির জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে সাসপেক্টেড হামের (উপসর্গে) মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৬ জন সাসপেক্টেড রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাসপেক্টেড হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। এ নিয়ে হামের উপসর্গে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ জনে।
