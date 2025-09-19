সপ্তাহের সেরা চাকরি: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
• ৪৭০ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১১২ টাকা
• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
• ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪টি
• শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ৫১টি
• ৫০ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২
• ৬ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি
• ৯২ জনকে নিয়োগ দেবে বিটিসিএল, আবেদন ফি ২৩০ টাকা
• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ১৬টি
• ৪২ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• অফিসার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে প্রিমিয়ার ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদন
• নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল সিলেট
• বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
• নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন
• নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, ২৩ বছর হলেই আবেদন
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নেবে বিকাশ, কর্মস্থল ঢাকা
• ১২ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, ৩৮ বছরেও আবেদন
• ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে প্রিমিয়ার ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক
• ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• সেকশন অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
• নিয়োগ দেবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
• বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
• প্রভাষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
• সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
• গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরির সুযোগ
বেসরকারি চাকরি
• ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
• ৬০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস
• নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
• জনবল নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, থাকছে না বয়সসীমা
• আড়ংয়ে চাকরি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
• ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ
• স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে ডেকো ফুডস, থাকছে না বয়সসীমা
• ১০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
• ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে আরএফএল, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• ১০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
• অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন
• অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ
• কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ৪০ হাজার টাকা
• আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ১৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
