সপ্তাহের সেরা চাকরি: ২৯ আগস্ট ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
• ২৫ জনকে নিয়োগ দেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
• ১০০ জন সহকারী জজ নেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন
• ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
• ৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
• ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদনের সুযোগ
• ৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা
• নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
• ১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• এসএসসি পাসে নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরি, থাকছে মাতৃত্বকালীন অর্থ-সহায়তা
• অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস
• ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, লাগবে স্নাতক পাস
• মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
• অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
• ১০ জনকে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস
• ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আইএফআইসি ব্যাংক
• জনবল নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
• ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন
• ব্যাংক এশিয়ায় জনবল নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
• ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নেবে মধুমতি ব্যাংক, থাকতে হবে স্নাতক পাস
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
• ১৮ জন প্রভাষক নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
• শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ
• ১০ প্রভাষক নিয়োগ দেবে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
বেসরকারি চাকরি
• ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
• ৫০ এসআর নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
• নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• এইচএসসি পাসে ৪০০ জনকে নিয়োগ দেবে গোল্ডেন হারভেস্ট
• ২০ জনকে নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স
• আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা
• ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ৪৫ বছরেও আবেদন
• সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
• রকমারি ডটকমে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• একাধিক চাকরির সুযোগ দিচ্ছে উত্তরা মটরস
• ১৫০ ট্রেইনি শোরুম ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
• চাকরির সুযোগ দিচ্ছে স্কয়ার ফুড
• মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ দেবে কর্ণফুলী গ্রুপ
• ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল ঢাকা
• জনবল নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
• রানার গ্রুপে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
• মার্কেটিং অফিসার নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, ২৪ বছর হলেই আবেদন
• জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
এনজিও
• ওয়েভ ফাউন্ডেশনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা
• ম্যানেজার নেবে হীড বাংলাদেশ, বেতন ৬৫ হাজার
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
এমআইএইচ/জিকেএস