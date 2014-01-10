গণভোটের প্রচারণায় ভোটকেন্দ্রে থাকবে বিশেষ ব্যানার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটারদের সচেতন করতে সব ভোটকেন্দ্রে বিশেষ ব্যানার টাঙানোর নির্দেশ দিয়েছে ইসি/ ছবি- জাগো নিউজ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে ভোটারদের সচেতন করতে দেশের সব ভোটকেন্দ্রে পরিবেশবান্ধব বিশেষ ব্যানার টাঙানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিকের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুসারে সংবিধানের কতিপয় প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি আছে কি না, তা যাচাইয়ে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সব ভোটকেন্দ্রের দৃশ্যমান স্থানে এই প্রশ্ন সম্বলিত একটি ব্যানার টাঙানো হবে।

নির্দেশনায় ইসি জানায়, পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবার ডিজিটাল প্রিন্টের ব্যানারগুলো তৈরিতে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে কমিশন। ব্যানারগুলোতে উপাদান হিসেবে থাকবে ৮০ শতাংশ প্রাকৃতিক কটন ও ২০ শতাংশ ভিসকস মিশ্রিত পরিবেশবান্ধব ফেব্রিক। ব্যানারগুলো রিঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল প্রিন্টের মধ্যে ৩ ফিট বাই ৫ ফিট হবে। ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ প্রতিটি ব্যানারের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮৬ টাকা এবং ব্যানারের ওপর ও নিচে পিভিসি পাইপ ও ঝুলানোর হুক থাকবে।

ইসি জানিয়েছে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর), ২০২৫ অনুসরণ করে স্থানীয়ভাবে এই ব্যানারগুলো মুদ্রণ করতে হবে। ক্রয় পরিকল্পনা ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করতে হলেও বিশেষ প্রেক্ষাপটে অফলাইনে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ২৫ (১৪) অনুযায়ী ক্রয়পরিকল্পনা ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে। দেশের সব সিনিয়র জেলা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিজ নিজ জেলার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, গত বছরের ২৮ সেপ্টেম্বরের পর বিপিপিএর জারি করা আদর্শ দরপত্র দলিল ব্যবহার করে এই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সামনে বা দৃশ্যমান স্থানে নির্বাচনের দিন অবশ্যই এই ব্যানার প্রদর্শন করতে হবে।

