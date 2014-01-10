জকসু নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এই নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ। এছাড়া নবাব ফয়েজুননেসা চৌধুরানী হলে ভোট পড়ছে ৭৭ শতাংশ।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সহকারী নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান এ তথ্য জানান।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ভোটার ১৬৪৪৫। সেই হিসাবে প্রায় ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আইন বিভাগে ৮১ শতাংশের বেশি এবং ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক হল নওয়াব ফয়জুন্নেছা হলে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্টিং হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই হলের মোট ১২০০ ভোটারের মধ্যে ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা এবারের নির্বাচনে একক কেন্দ্র হিসেবে অন্যতম সর্বোচ্চ কাস্টিং।

এছাড়া ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের একাউন্টিং বিভাগে (রুম ৩১৬ ও ৩১৭ মিলিয়ে) মোট ৭৫১ জন শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন। এছাড়া মার্কেটিং বিভাগে ৪০৮ জন এবং ফিন্যান্স বিভাগে ৩৯৪ জন শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন।

আরএএস/এমআইএইচএস/জেআইএম

