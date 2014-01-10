জকসু নির্বাচন

আইন বিভাগে ভোট পড়েছে ৮১ শতাংশের বেশি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
দীর্ঘ দুই দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী আইন বিভাগে ৮১ শতাংশের বেশি এবং ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক হল নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হলে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট কাস্টিং হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হলে ভোটার উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব। হলের মোট ১২০০ ভোটারের মধ্যে ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা এবারের নির্বাচনে একক কেন্দ্র হিসেবে অন্যতম সর্বোচ্চ কাস্টিং।

বিভাগগুলোর মধ্যে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা দেখিয়েছেন। এই বিভাগে ৫২৬ জন ভোটারের মধ্যে ৪৩০ জনই ভোট দিয়েছেন। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের একাউন্টিং বিভাগে (রুম ৩১৬ ও ৩১৭ মিলিয়ে) মোট ৭৫১ জন শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন। এছাড়া মার্কেটিং বিভাগে ৪০৮ জন এবং ফিন্যান্স বিভাগে ৩৯৪ জন শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন।

কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
কলা অনুষদে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে বাংলা ও ইতিহাস বিভাগে। বাংলায় ৪৭৯ জনের মধ্যে ৩৬৪ জন এবং ইতিহাস বিভাগে ৪৮৫ জনের মধ্যে ৩৬০ জন ভোট দিয়েছেন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সাংবাদিকতা বিভাগে ৩৩৮টি এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ৩২৯টি ভোট পড়েছে। আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগেও ভোট কাস্টিংয়ের হার সন্তোষজনক; এখানে ৪১২ জন ভোটারের মধ্যে ৩২০ জন ভোট দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদ
বিজ্ঞান অনুষদের রসায়ন বিভাগে ৩৪৭ জন এবং গণিত বিভাগে ৩২৫ জন শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন। চারুকলা অনুষদের অধীনে ড্রয়িং, পেইন্টিং ও প্রিন্ট মেকিং বিভাগে ১৬৫ জন এবং মনোবিজ্ঞানসহ শিল্পকলা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে ১৬৮ জন শিক্ষার্থী ভোট প্রদান করেছেন। এছাড়া মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ১৪৪ জন এবং ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগে ১০০ জন শিক্ষার্থী তাদের রায় দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. তাজাম্মুল হক জানান, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গণনার কাজ শেষ হওয়া মাত্রই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

