জকসু নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়ার আশা

জকসু নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়ার আশা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়ার আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান।
তিনি বলেছেন, আমরা আশা করছি ৬৫ শতাংশ ভোট কাস্টিং হবে। সব কেন্দ্রের তথ্য এলে বিস্তারিত বলা যাবে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে জকসু নির্বাচনের ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো। তবে ক্যাম্পাস ছোট আর প্রথমবার ভোট হওয়ায় টুকটাক কিছু সমস্যা হয়েছে। ক্যাম্পাসের বাইরে কিছু ঘটনা ঘটছে, ভেতরে তেমন কোনো ঝামেলা হয়নি। সবকিছু মিলিয়ে ভোটের পরিবেশ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট।
এর আগে সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। জকসু নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৬ হাজারের বেশি।
