জকসুর ১৪ কেন্দ্রের ফল: ভিপি পদে ২৪৯ ভোটে এগিয়ে ছাত্রদল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ১৪টি কেন্দ্রের ফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত ফলাফলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে মোট ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত প্যানেল।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে সকাল থেকে ফল ঘোষণা শুরু হয়।
প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ১ হাজার ৬৭৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী মো. রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ৪২৪ ভোট। ফলে ভিপি পদে মোট ভোটের হিসাবে রাকিব এগিয়ে রয়েছেন ২৪৯ ভোটে।
এদিকে জিএস ও এজিএস পদে মোট ভোটে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। শিবিরের জিএস-এ আব্দুল আলিম আরিফ ১৫৮৭, ছাত্রদলের খাদিজাতুল কুবরা ৭৯৩, এজিএস-এ মাসুদ রানা ১৪৬৬ বি এম আতিকুর রহমান তানজিল ১২৯৭ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব ভূগোল কেন্দ্রে ৯১, নৃবিজ্ঞানে ১১৮, লোক প্রশাসনে ১৩২, ফার্মেসি ৫৩, ফিন্যান্সে ২৩১, অনুজীব বিজ্ঞানে ৪৬, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩৯, সিএসই-তে ৯৪, চারুকলায় ১০৬ বায়োকেমিস্টিতে ৫৭ এবং দর্শনে ১৭৫, প্রাণিবিদ্যায় ১২৮, মার্কেটিংয়ে ১৮৭ ও বোটানি কেন্দ্রে ২১৬ ভোট পেয়েছেন।
শিবির সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মো. রিয়াজুল ইসলাম ভূগোল কেন্দ্রে ১০০, নৃবিজ্ঞানে ১২৮, লোক প্রশাসনে ১২২, ফার্মেসিতে ৭৮, ফিন্যান্সে ১৩৮, অনুজীব বিজ্ঞানে ৮৭, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫১, সিএসই-তে ১০৬, চারুকলায় ২১, বায়োকেমিস্টিতে ৮৯, দর্শনে ১১১, প্রাণিবিদ্যায় ১২৮, মার্কেটিংয়ে ২০০ ও বোটানি কেন্দ্রে ৬৫ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্রদল সমর্থিত জিএস পদপ্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা
ভূগোল কেন্দ্রে ৪৫, নৃবিজ্ঞানে ৭৩, লোক প্রশাসনে ৬২, ফার্মেসীে ২৬, ফিন্যান্সে ১১৩, অনুজীবে ৩২, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮, সিএসই-তে ৫৩, চারুকলায় ৩৬, বায়োকেমিস্টিতে ৩২, দর্শনে ৮০, প্রাণিবিদ্যায় ৬৮, মার্কেটিংয়ে ৮৬ ও বোটানি কেন্দ্রে ৬৯ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্রশিবির সমর্থিত জিএস পদপ্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ ভূগোল কেন্দ্রে ৯০, নৃবিজ্ঞানে ১২৩, লোক প্রশাসনে ১২৩, ফার্মেসীতে ৮৩, ফিন্যান্সে ১৬৩, অনুজীব বিজ্ঞানে ৮৫, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪৬, সিএসই-তে ১১২, চারুকলায় ১৮, বায়োকেমিস্টিতে ৯৮, দর্শনে১৩৫, প্রাণিবিদ্যায় ১৫৪, মার্কেটিংয়ে ২১৪ ও বোটানি কেন্দ্রে ১৪৩ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্রদল সমর্থিত এজিএস পদপ্রার্থী বি এম আতিকুর রহমান তানজিল ভূগোল কেন্দ্রে ৪৫, নৃবিজ্ঞানে ১২৬, লোক, প্রশাসনে ১০৬, ফার্মেসীতে ৪৫, ফিন্যান্সে ১৭৮, অনুজীব বিজ্ঞানে ৪০, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারংয়ে ৩০, সিএসই-তে ৮০, চারুকলায় ৮২, বায়োকেমিস্টিতে ৪২, দর্শনে ১২৪, প্রাণিবিদ্যায় ১০৮, মার্কেটিংয়ে ১৫৩ ও বোটানি কেন্দ্রে ১৩৮ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্র শিবির সমর্থিত এজিএস পদপ্রার্থী মাসুদ রানা ভূগোল কেন্দ্রে ৯৮, নৃবিজ্ঞানে ১০২, লোক প্রশাসনে ১৩০, ফার্মেসীতে ৭৮, ফিন্যান্সে ১৬৩, অনুজীব বিজ্ঞানে ৮১, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪২, সিএসই-তে ১০৫, চারুকলায় ১২, বায়োকেমিস্টিতে ৯০, দর্শনে ১১৯, প্রাণিবিদ্যায় ১৩১, মার্কেটিংয়ে ১৯৫ ও বোটানি কেন্দ্রে ১২০ ভোট পেয়েছেন।
এর আগে জকসু নির্বাচনের ভোট গণনা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেকক্ষণ স্থগিত ছিল। এরপর ম্যানুয়াল ও মেশিন উভয় পদ্ধতিতে গণনা শুরু হলেও ভোট গণনা সম্পন্ন করতে পারেনি নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে ৫ ঘণ্টা পর পুনরায় ভোট গণনা শুরু হয়। বুধবার সকাল সাড়ে ৭সাতটায় প্রথম ফল ঘোষণা করা হয়।
আরএএস/এমআইএইচএস/এমএস