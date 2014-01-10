জকসু নির্বাচন

আরও এক কেন্দ্রে এগিয়ে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী রাকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের বোটানি বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুর নির্বাচন কমিশন এ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করে।

এই বিভাগে ছাত্রশিবির সমর্থিত ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ৬৫ ভোট। অন্যদিকে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী রাকিব পেয়েছেন ২১৬ ভোট।

এছাড়া জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলীম পেয়েছেন ১৪৩ ভোট, ছাত্রদল প্যানেলের খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ৬৯ ভোট।

এছাড়া এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের মাসুদ রানা পেয়েছেন ১২০ ভোট, ছাত্রদল প্যানেলের তানজিল পেয়েছেন ১৩৮ ভোট।

আরএএস/এমআইএইচএস/এএসএম

