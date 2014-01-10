জকসু নির্বাচন, ৬ কেন্দ্রে দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৩ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
৩৯ কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রে দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে

উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৯ কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রে দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রগুলো হলো- বাংলা বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, গণিত, মনোবিজ্ঞান, ম্যানেজমেন্ট, ড্রইং-প্রিন্ট মেকিং ও নকশা।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বাংলা বিভাগ কেন্দ্রের দায়িত্বরত রিটার্নিং কর্মকর্তা বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. গালিব জাগো নিউজকে বলেন, ভোটকেন্দ্রের ম্যাটেরিয়ালস এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে চলে যাওয়ায় ভোটগ্রহণ শুরু করতে দেরি হয়েছে। যদিও সকালবেলা ভোটারের চাপ কম।

এই কেন্দ্রের রোভার স্কাউট সদস্য সাইফুল ইসলাম বলেন, আমাদের কেন্দ্রের দুটি বুথে দেরিতে শুরু হয়েছে। একটিতে ৯টা ৩৫ মিনিট। অন্যটিতে ৯টা ৪৫ মিনিটে ভোট শুরু হয়েছে।

এছাড়া, সরেজমিনে বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, গণিত বিভাগে ৯টা ২০ মিনিট, রসায়ন বিভাগে ৯টা ২০ মিনিট, ড্রইং ও প্রিন্ট বিভাগে ৯টা ১৫, মনোবিজ্ঞান ৯টা ২৩ ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ৯টা ১৫ তে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক তেমন জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। তবে কিছু কেন্দ্রে ভোটের সরঞ্জামাদি পৌঁছাতে একটু সময় লেগেছে। তাই ভোটগ্রহণ বিলম্বিত হয়েছে।

