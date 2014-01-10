জকসু নির্বাচন

আশা করি শিক্ষার্থীরা শিবিরকেই সমর্থন দেবে: ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম বলেছেন, অন্যান্য ক্যাম্পাসে যেমন শিবিরের প্রতি সমর্থন দিয়েছে, জগন্নাথের শিক্ষার্থীরাও আশা করি তেমন সমর্থন দেবে। আমরা বিজয়ী হলে সবাই একসঙ্গে নতুন ক্যাম্পাস গড়বো- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় জকসু নির্বাচনে ভোট প্রদান শেষে প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি মাত্র ভোট দিয়েছি। ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে পরিবেশ সুন্দর রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন যদি এই পরিবেশ ধরে রাখে তাহলে ভোট সুষ্ঠু হবে।

জকসুর এই ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, আমরা যেসব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে পারিনি তারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অন্যান্য ক্যাম্পাসে যেমন শিবিরের প্রতি সমর্থন দিয়েছে, জগন্নাথের শিক্ষার্থীরাও আশা করি তেমন সমর্থন দেবে। আমরা বিজয়ী হলে সবাই একসঙ্গে নতুন ক্যাম্পাস গড়বো- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

