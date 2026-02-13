জামায়াত প্রার্থীর কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পথে জিএম কাদের

জামায়াত প্রার্থীর কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পথে জিএম কাদের
রংপুর-৩ (সদর) আসনে শোচনীয় পরাজয়ের পথে আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের।
১৬৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১০টি কেন্দ্রের ফলাফলে এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাহবুবুর রহমান বেলাল পেয়েছেন ১১৫০৬১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সামসুজ্জামান সামু পেয়েছেন ৫৪৮১৫ ভোট। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের পেয়েছেন ২৫৩৪৭ ভোট।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাকি কেন্দ্রগুলোর ফলাফল ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে।
রংপুরের ছয়টি আসনের মধ্যে বাকি আসনগুলোতেও শোচনীয় পরাজয়ের পথে এক সময়ের দুর্গখ্যাত জাতীয় পার্টি।
এই আসনগুলোতে এগিয়ে আছেন জামায়াত ও এনসিপির পার্থী।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
