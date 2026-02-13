কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির মনিরুল হক চৌধুরী বিজয়ী

কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির মনিরুল হক চৌধুরী বিজয়ী
কুমিল্লা-৬ (সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি করপোরেশন) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টায় জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা শেখ হাবিবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, এই আসনে ১৯৬টি ভোটকেন্দ্রে মনিরুল হক চৌধুরী পেয়েছেন ১ লাখ ৯৯ হাজার ৩১০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ৩০ ভোট।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জেআইএম