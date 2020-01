সোলেইমানির মৃত্যুর খবরে খুশি ইরাকিরা : মার্কিন মন্ত্রীর টুইট

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের রকেট হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ডের প্রধান কাসেম সোলাইমানিসহ আটজন নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ওই ভিডিওতে ইরাকি নাগরিকদের রাস্তায় নাচতে দেখা গেছে। পম্পেও ওই ভিডিও পোস্ট করে বলেছেন, ইরানি কমান্ডারের মৃত্যুর খবরে খুশি হয়েছেন ইরাকিরা। আর সেই খুশিতেই নাচছেন তারা।

পম্পেও লিখেছেন, ইরাকি, ইরাকি- মুক্তির আনন্দের রাস্তায় নাচছে তারা। জেনারেল সোলাইমানি আর নেই, ধন্যবাদ। ওই ভিডিওতে একটি বিশাল পতাকা নিয়ে ইরাকিদের আনন্দ মিছিল করতে দেখা গেছে।

পেন্টাগন জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিদের্শে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানি নিহত হয়েছেন। বিদেশের মাটিতে মার্কিন কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্যই এমন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4