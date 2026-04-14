২৪ ঘণ্টায় হাম আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু

২৪ ঘণ্টায় হাম আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে একজন হাম আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বাকি আটজনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হাম সন্দেহে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত হামে ৩০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ১৬৪ জন।
১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে দুই হাজার ৮৯৭ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮ হাজার ১২৯ জন।
এ পর্যন্ত হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১১ হাজার ৬৫২ জন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৯ হাজার ৩০৪ জন।
