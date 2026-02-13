দিনাজপুর-৬ আসনে জয়ী খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ডা. জাহিদ হোসেন

দিনাজপুর-৬ আসনে জয়ী খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ডা. জাহিদ হোসেন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৬ আসনে (বিরামপুর , নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর) বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১৫ হাজার ১৬৮ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
এই আসনের ১৯৯টি কেন্দ্রের সবকটি মিলে তিনি পেয়েছেন ২ লাখ ৩ হাজার ৮৮৭ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. আনোয়ারুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭১৯ ভোট।
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তাহমিনা সুলতানা নীলা রাত সাড়ে ১১টায় বিরামপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে বেসরকারিভাবে সাংবাদিকদের এ ফলাফল জানান।
