সপ্তাহের সেরা চাকরি: ১০ অক্টোবর ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
সরকারি চাকরি
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, আবেদন করুন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
৪০ জনকে নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
১১ জনকে নিয়োগ দেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন
৩২ জনকে নিয়োগ দেবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৬৫ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল
ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, থাকছে না বয়সসীমা
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন
অফিসার নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
সিনিয়র অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ব্যাংক এশিয়ায় নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
ইস্টার্ন ব্যাংকে ম্যানেজার নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
প্রভাষক নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আইটি বিভাগে নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
বেসরকারি চাকরি
আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
৩০০ কর্মী নিয়োগ দেবে দারাজ, কর্মস্থল ঢাকা
১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো, লাগবে না অভিজ্ঞতা
৫০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
২০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
২৯ সেলস অফিসার নেবে ডেকো ফুডস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
৩০ জনকে নিয়োগ দেবে দারাজ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, থাকছে না বয়সসীমা
নারী কর্মী নিয়োগ দেবে ডিবিএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস
নিয়োগ দেবে গাজী গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
ওয়ালটনের নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আগোরা, ২২ বছর হলেই আবেদন
সেলস ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ বেকারস
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স
১০ জনকে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ সিটি উত্তরা, কর্মস্থল ঢাকা
বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো
অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগ দিচ্ছে আড়ং, লাগবে এইচএসসি পাস
এনজিও চাকরি
কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট
ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ দেবে ওয়েভ ফাউন্ডেশন, থাকতে হবে স্নাতক পাস
কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৯৫ হাজার টাকা
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
এমআইএইচ/এএসএম