সপ্তাহের সেরা চাকরি: ৭ নভেম্বর ২০২৫
দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।
তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—
- সরকারি চাকরি
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ জনের চাকরির সুযোগ
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৯ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
৫ পদে নিয়োগ দেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
১১ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
ঢাকায় নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
১০ ইনচার্জ নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ইউনাইটেড ফাইন্যান্সে নিয়োগ, ২৪ বছর হলেই আবেদন
বিক্রয় ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন
ঢাকায় নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, কর্মস্থল চট্টগ্রাম
অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
জনবল নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ঢাকায় নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি
১১ জনকে নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ
২২ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে আর্মি মেডিকেল কলেজ
১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
- বেসরকারি চাকরি
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ
২০০ এসআর নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে এইচএসসি পাস
নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, কর্মস্থল ঢাকা
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স
যমুনা গ্রুপে ম্যানেজার পদে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
অডিট বিভাগে ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ
১২ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড
এসএসসি পাসে ১০০ জনকে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন
জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, থাকছে না বয়সসীমা
প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ৫০ হাজার টাকা
রকমারি ডটকমে নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, কর্মস্থল ঢাকা
জনবল নেবে মীনা বাজার, ১৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
১০০ প্রাইম সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ
সিনিয়র অফিসার নেবে আগোরা, ২২ বছর হলেই আবেদন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, লাগবে স্নাতক পাস
- এনজিও চাকরি
এক লাখ ৫০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ
নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা
শিক্ষক নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, কর্মস্থল ঢাকা
ওয়েভ ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার
এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।
এমআইএইচ/জিকেএস