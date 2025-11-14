  2. জাগো জবস

সপ্তাহের সেরা চাকরি: ১৪ নভেম্বর ২০২৫

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
সপ্তাহের সেরা চাকরি: ১৪ নভেম্বর ২০২৫
সপ্তাহের সেরা চাকরি: ফাইল ছবি

দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।

তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—

সরকারি চাকরি

১০২১৯ শিক্ষক নেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন শুরু
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯৯ জনকে নিয়োগ দেবে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৪ জনের নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৬ জনকে নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এসএসসি পাসেও আবেদন
৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি

১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
আইটি বিভাগে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৫২ বছরেও আবেদন
অফিসার নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক
ঢাকায় নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লাগবে স্নাতক পাস
নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
ঢাকায় নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
নিয়োগ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, থাকছে না বয়সসীমা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি

৩ পদে জনবল নিয়োগ দেবে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
১১ জনকে নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, থাকছে বিভিন্ন সুবিধা
জনবল নিয়োগ দেবে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

বেসরকারি চাকরি

নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল হবিগঞ্জ
১০০০ কর্মী নিয়োগ দেবে দারাজ, নিজ জেলায় কাজের সুযোগ
ব্র্যান্ড ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, বেতন ৮০ হাজার
৫০ অফিসার নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা
জনবল নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদন
২০ জনকে নিয়োগ দেবে মদিনা গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
নিয়োগ দেবে আম্বার গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ
২০ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে আরএফএল গ্রুপ
৪০০ কর্মী নেবে গোল্ডেন হারভেস্ট, থাকতে হবে এইচএসসি পাস
১০ জন এরিয়া সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাবিল গ্রুপ
ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে শপআপ, স্নাতক পাসেই আবেদন
১০ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস, ৪৫ বছরেও আবেদন
ঢাকায় নিয়োগ দেবে পারসোনা, ২২ বছর হলেই আবেদন
জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেবে ব্র্যাকনেট, থাকছে না বয়সসীমা
আকিজ বেকারসে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
স্কয়ার ফুডে এক্সিকিউটিভ পদে চাকরির সুযোগ

এনজিও চাকরি

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক, লাগবে স্নাতক পাস
ওয়াটারএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, মাসিক বেতন ৬৪ হাজার
কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৭৮ হাজার টাকা
ঢাকায় নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, লাগবে স্নাতক পাস

এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।

এমআইএইচ/এমএস

