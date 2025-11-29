নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

খালেদা জিয়ার জন্য আমাদের দোয়া ছাড়া কিছু করার নেই

প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়াপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে দেখতে গিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, আমাদের দোয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে দেখতে যান এনসিপির বেশ কয়েকজন।

এসময় সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, উনার অবস্থা ক্রিটিক্যাল বাট স্টাবল। উনি কমিউনিকেট করতে পারছেন। অর্থাৎ ডাক্তার উনাকে যে ডিরেকশন দিচ্ছেন উনি সেটা নিতে পারছেন।

পাটওয়ারী বলেন, আমাদের দোয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। দেশবাসীর কাছে, সব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কাছে বলবো সবাই দোয়া করবেন। পরিস্থিতি সব মিলিয়ে আমরা যে খুব ভালো বলবো এমন না। এখন আমাদের একটা উপায় সেটা হলো দোয়া, এটা ছাড়া আর আমরা কি বলবো।

