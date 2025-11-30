খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আসিফের আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন।

পোস্টে আসিফ লেখেন, এই দেশে ফ্যাসিবাদের বীজ বপন হয়েছিল একদলীয় বাকশালতন্ত্রের মাধ্যমে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় নতুন দিগন্ত খুলে দেন। তার সিদ্ধান্তের কারণেই ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এক পলাতক ফ্যাসিস্ট নেত্রী বলেছিলেন- ‘আই অ্যাম নট আনহ্যাপি’।

আসিফ আরও লিখেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তিনি কখনও ফ্যাসিস্টদের ভয়-জুলুম-অত্যাচারের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। আজ এই আপসহীন নেত্রী গুরুতর অসুস্থ। সারাদেশের মানুষ তার সুস্থতার জন্য পরম আন্তরিকতায় দোয়া করছেন। কিন্তু সেই সুযোগে কিছু লোক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্ন তুলছেন- তারেক রহমান কেন এই সময়ে মায়ের পাশে নেই? আবেগতাড়িত কিছু মানুষও এতে যুক্ত হয়েছেন।

তারেক রহমানকে বাংলাদেশের ইতিহাসে ‘সবচেয়ে নির্যাতিত রাজনীতিক’ উল্লেখ করে আসিফ বলেন, ১/১১–র সময় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন তিনি। এখনো ফ্যাসিস্টরা আবার ‘নট আনহ্যাপি’ শোনার আশায় নানা প্রচারণায় ব্যস্ত।

তিনি লিখেন, শহীদ জিয়া পরিবারের দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। যথাযথ নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক বিবেচনার অবসান ঘটলে তারেক রহমান অবশ্যই দেশে ফিরবেন। তাকে নতুন কোনো রাজনৈতিক খেলায় বলি হতে দেওয়া উচিত নয়, এতে রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে।

খালেদা জিয়াকে ‘আপসহীন লড়াকু জননেত্রী’ উল্লেখ করে এই শিল্পী আরও বলেন, পুরো দেশ আজ তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছে। কিছু রাজনৈতিক কুমির ছাড়া সবাই বেগম জিয়ার জন্য কাঁদছে, দোয়া করছে। অযথা আবেগে ভেসে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

শেষে আসিফ আকবর লেখেন, ‘আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসুন ম্যাডাম। আপনার অপেক্ষায় এই জাতি প্রার্থনায় রয়েছে।’

এমএমএফ/এমএস

