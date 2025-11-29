  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে হাসপাতালে মীর স্নিগ্ধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩২ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দিনগত রাতে হাসপাতালে যান তিনি।

এসময় তিনি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বেগম জিয়ার চলমান চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মীর স্নিগ্ধ বলেন, বাংলাদেশ এখন গভীর সংকটপূর্ণ সময় পার করছে। এই অবস্থায় আমরা সবাই চাই- বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন এবং দেশকে নেতৃত্ব দিন।

বেগম জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আমি জানি না- আপনাদের কাছে যে তথ্য আছে, আমার কাছেও একই তথ্য আছে।

২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। ২৭ নভেম্বর দুপুরে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, বয়সজনিত কারণে সুস্থ হতে সময় লাগছে। সিসিইউতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। লন্ডন থেকে ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও ভার্চুয়ালি বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে তার আশু সুস্থতা কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেছে দলটি।

