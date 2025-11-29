ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের দোয়া
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ইউট্যাব, জিয়া পরিষদ ও সাদা দল।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. এয়াকুব, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন, সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান, ইবি শাখা জিয়া পরিষদের সেক্রেটারি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্যসচিব মাসুদ রুমি মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, যুগ্ম-আহ্বায়ক আহসান হাবীব, আনারুল ইসলাম, সদস্য রাফিজ আহমেদ, নূর উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। বেগম জিয়ার উপস্থিতি আমাদের জাতীয় ঐক্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯৮১ এর পর থেকে শুরু করে বেগম জিয়া বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অনেক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। আমরা তার সুস্থতা কামনায় বেশি বেশি দোয়া করব। দোয়ার মাধ্যমে হায়াত দারাজ হয়। আল্লাহ তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করুক।’
ইরফান উল্লাহ/আরএইচ/জেআইএম