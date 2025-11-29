‘আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও ম্যাডাম যেন সুস্থ হয়ে দেশের হাল ধরেন’

‘আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও ম্যাডাম যেন সুস্থ হয়ে দেশের হাল ধরেন’
গোপালগঞ্জ কাশিয়ানি–২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত এম এইচ খান মঞ্জু শনিবার দুপুর ১২টার দিকে উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছান রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন তিনি।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মঞ্জু বলেন, মনোনয়ন নয়-ম্যাডামের জীবনই আজ জাতীয় ইস্যু। তিনি বাঁচলে গণতন্ত্র বাঁচবে, তিনি না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকারে যাবে।
তিনি আরও বলেন, শুধু মায়ের জন্য দোয়া চাই। খালেদা জিয়ার নিশ্বাস থামলে দেশের ভবিষ্যৎ থেমে যাবে।
খালেদা জিয়া সম্পর্কে নিজের অনুভূতির কথাও তুলে ধরে মঞ্জু বলেন, গণতন্ত্রের মা বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের মানুষের আশা–ভরসা। রাজনৈতিকভাবে যিনি আমাদের মাতৃসম, সেই নেত্রীকে নিয়ে নানা ধরনের খবর পাচ্ছি। সে কারণে এখানে আসছি।
খালেদা জিয়ার সুস্থতা প্রসঙ্গে তিনি দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎও তুলে ধরেন। ম্যাডাম সুস্থ হলেই বাংলাদেশ জেগে উঠবে। তাকে বাঁচানো মানেই জাতির আশা বাঁচানো।
মনোনয়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মঞ্জু বলেন, মনোনয়ন যায়–আসে, কিন্তু খালেদা জিয়া একটাই। তাকে হারালে বাংলাদেশ হারাবে তার গণতান্ত্রিক আত্মা।
রাজনীতির সংকট প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, ম্যাডামকে সুস্থ করতে না পারলে দেশের রাজনীতিকে সুস্থ করার স্বপ্ন দেখাও বোকামি। আমার জীবনের বিনিময়েও হলেও চাই-ম্যাডাম যেন সুস্থ হয়ে আবার দেশের হাল ধরেন।
