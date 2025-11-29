খালেদা জিয়া দেশবাসীর ঐক্যের প্রতীক: ব্যারিস্টার অসীম

খালেদা জিয়া দেশবাসীর ঐক্যের প্রতীক: ব্যারিস্টার অসীম
বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীর ঐক্যের প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।
তিনি বলেন, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতা অত্যন্ত জরুরি।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর গ্রিন রোডের ডরমেটরি মাদরাসায় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ব্যারিস্টার অসীম বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তার মতো অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের ওপর দেশবাসী সবসময় আস্থা রেখেছে। সংকট-সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আপসহীন ভূমিকা রেখে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত আওয়ামী সরকার খালেদা জিয়ার প্রতি অমানবিক আচরণ করেছে। মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর তাকে কারাবন্দি রেখে যে নির্যাতন করা হয়েছে, তা মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন।
এসময় খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন তিনি।
দোয়া মাহফিলে কলাবাগান থানা বিএনপি, অঙ্গ সংগঠনের নেতা, মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
