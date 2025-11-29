যুবদল সভাপতি
খালেদা জিয়ার অবস্থা ভালো-খারাপ কোনোটাই বলা যাচ্ছে না
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না। শুক্রবার তিনি যুবদলের একদল নেতাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন।
জানা গেছে, তারা সিসিইউতে প্রবেশ করেননি; গ্লাসের বাইরে থেকে খালেদা জিয়ার অবস্থার খোঁজ নেন। পরে যুবদল সভাপতি সাংবাদিকদের জানান, ম্যাডামের অবস্থা ভালো-খারাপ কোনোটাই বলা যাচ্ছে না। চিকিৎসকরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড প্রতিদিন রোগীর অবস্থা পর্যালোচনা করে নতুন করণীয় নির্ধারণ করছেন।
তিনি আরও জানান, লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হসপিটালের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়মিত চিকিৎসা পরামর্শ দিচ্ছেন।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্যের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
