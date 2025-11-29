  2. রাজনীতি

পুরো দেশ প্রার্থনায়, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন: মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩১ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

 

সংকটাপন্ন অবস্থায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। শারীরিক অবস্থার অবনতির খবরে রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, এ অবস্থায় খালেদা জিয়াকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে ফেসবুকের কভারফটো পরিবর্তন করে সেখানে বেগম খালেদা জিয়ার একটি সাদাকালো হাস্যোজ্জ্বল ছবি যুক্ত করে স্ট্যাটাস দেন তিনি।

ছবির সঙ্গে তিনি লিখেন, ‘পুরো দেশ প্রার্থনায়। ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।’

মহাসচিবের এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটি প্রকাশের পর মুহূর্তেই ফেসবুকে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। বিএনপির নেতাকর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ পোস্টটিতে মন্তব্য করে বিএনপি চেয়ারপারসনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। তিনি হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান সার্বক্ষণিক চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী সৈয়দা শামিলা রহমানও হাসপাতালে অবস্থান করছেন। খালেদা জিয়া দেশবাসীর কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছেন।

গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। দীর্ঘ ১১৭ দিনের চিকিৎসা শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন। এরপর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

