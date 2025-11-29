খালেদা জিয়া এখনো শঙ্কামুক্ত নন: খোকন

খালেদা জিয়া এখনো শঙ্কামুক্ত নন: খোকন
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসনকে দেখতে এসে তিনি একথা বলেন।
খায়রুল কবীর খোকন জানান, উনি এখনো আউট অব ডেঞ্জার নন। আগের মতোই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্টেবল আছেন, কিন্তু এখনও ইমপ্রুভ করেননি। ডাক্তাররাই এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন।
তিনি আরও বলেন, মেডিকেল বোর্ড সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে খালেদা জিয়াকে সুস্থ করে তুলতে এবং বিএনপি আশাবাদী, তিনি দ্রুত সুস্থ হবেন।
বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে খোকন বলেন, উনাকে বাইরে নেওয়ার বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সবকিছুই নির্ভর করছে তার শারীরিক অবস্থার ওপর। মেডিকেল টিমই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকাল থেকেই বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ভিড় বাড়তে থাকে।
কেএইচ/এসএনআর/জেআইএম