উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় কুয়াকাটায় জামায়াতের দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছে জামায়াত ইসলামী কুয়াকাটা পৌর শাখা।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ আসর কুয়াকাটা পৌরসভার কেন্দ্রীয় বাইতুল আরজ জামে মসজিদে এই দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন কুয়াকাটা পৌর জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির ও কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়র পদপ্রার্থী মাওলানা মাইনুল ইসলাম মান্নান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন লতাচাপলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির রাসেল মুসুল্লি, কুয়াকাটা পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল কাদির মৃধাসহ জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে মাওলানা মাইনুল ইসলাম মান্নান বলেন, ‌‘বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও জাতির একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার সুচিকিৎসা ও দ্রুত সুস্থতার জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছি। আল্লাহ যেন তাকে শিগগির সুস্থতা দান করেন।’

লতাচাপলী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির রাসেল মুসুল্লি বলেন, ‘দেশের মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা নেত্রী খালেদা জিয়া আজ শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছেন। আমরা সবাই তার সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করছি।’

