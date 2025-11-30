খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ/ ছবি- সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে চিঠি পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

২৮ নভেম্বর স্বাক্ষরিত চিঠিতে খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক শারীরিক অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, খালেদা জিয়ার অসুস্থতার সংবাদে তিনি মর্মাহত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পাকিস্তানের জনগণ, সরকার এবং তার পক্ষ থেকে তিনি খালেদা জিয়ার দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে খালেদা জিয়ার অবদান সর্বত্র স্বীকৃত। বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দেশের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক উন্নয়নে তার ভূমিকা বিশেষভাবে মূল্যায়নযোগ্য।

খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শাহবাজ শরিফ উল্লেখ করেন, তিনি (খালেদা জিয়া) যেন তার দল ও দেশের মানুষের জন্য শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

চিঠির শেষে খালেদা জিয়ার প্রতি তার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা শাহবাজ শরিফ।

