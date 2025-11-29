মাহমুদুর রহমান মান্না

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার প্রস্তুতি রেখেছে মেডিকেল বোর্ড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার প্রস্তুতি রেখেছে মেডিকেল বোর্ড
খালেদা জিয়ার খোঁজখবর নিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশে নেওয়ার সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে মেডিকেল বোর্ড।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার খোঁজখবর নেওয়ার পর এসব তথ্য জানান নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

মান্না জানান, মেডিকেল বোর্ডের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা বলেছেন, বর্তমানে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ফ্লাই করার মতো উপযোগী নয়। তবুও প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। বিদেশে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম বিকল্প হিসেবে সিঙ্গাপুর এবং পরবর্তীতে ইউরোপের কয়েকটি দেশের কথা বিবেচনায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকরা এখনও আশাব্যঞ্জক কিছু জানাতে পারেননি। গতকালের মতোই সংকটাপন্ন অবস্থা থাকলেও তাতে উন্নতি বা অবনতি, কোনোটিই হয়নি। দেশবাসীর কাছে দোয়া কামনা করেছেন চিকিৎসকরা।

নানা জটিল রোগে আক্রান্ত প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়াকে গত ২৩ নভেম্বর ফুসফুসে সংক্রমণ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যার কারণে আবারও এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেডিকেল বোর্ডের অধীনে সিসিইউতে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে চলছে তার চিকিৎসা।

কেএইচ/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।