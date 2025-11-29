এভারকেয়ারে জনস্রোত, দলের অনুরোধ মানছেন না নেতাকর্মীরা

এভারকেয়ারে জনস্রোত, দলের অনুরোধ মানছেন না নেতাকর্মীরা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক বিএনপি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসছেন। দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের সামনে নেতাকর্মীদের ভিড় কমছে না।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, দেশনেত্রীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই এ সমাগম তৈরি হয়েছে। তবে এই ভিড়ের কারণে হাসপাতালের নিয়মিত চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দেশনেত্রীসহ অন্য রোগীদের চিকিৎসা সেবায় যাতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়, সে কারণে নেতাকর্মীদের ভিড় না করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে।
কিন্তু দলীয় এ আহ্বানের পরও এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এতে হাসপাতাল এলাকার আশপাশে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। ভিড়ের চাপে সংবাদ সংগ্রহ করতে আসা গণমাধ্যমকর্মীরাও পড়ছেন নানান বিড়ম্বনায়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পর্যবেক্ষণে থাকলেও জনসমাগম কমছে না।
